В Зауралье за многомиллионную взятку задержан бывший замгубернатора

Курган, , 13:42 — REGNUM В Зауралье взбуждено уголовное дело против бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова. Его подозревают во взятке в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как сообщает следствие, Роман Ванюков задержан 29 ноября 2018 года сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

Он подозревается в том, что будучи директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области через посредника получил более трёх миллионов рублей как часть взятки на общую сумму свыше 26 млн рублей от директора фирмы, строившей автомобильные дороги на территории Курганской области.

Против Романа Ванюкова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, 29 ноября одновременно проведено более 10 обысков по месту жительства Ванюкова, его знакомого, выступившего в качестве посредника при передаче взятки и руководителя дорожного предприятия, а также их родственников. Также прошли обыски в офисах нескольких коммерческих организаций.

«В ходе вышеуказанных мероприятий изъяты значительные суммы денег, а также имеющие доказательственное значение предметы и документы», — сообщает СУ СКР по Курганской области.

Посредник и руководитель дорожной фирмы тоже задержаны. В ближайшее время всем трём подозреваемым будет избрана мера пресечения. Напомним, Роман Ванюков покинул пост директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 13 ноября 2018 года по собственному желанию.