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Еврокомиссия предложила стратегию развития экономики с нулевыми выбросами

Экономика

Техническое и технологическое обоснования отсутствуют

Брюссель, 29 ноября 2018, 13:38 — REGNUM  28 ноября Еврокомиссия опубликовала стратегию построения экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Ее представили на брифинге в Брюсселе заместитель главы ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович и еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

Стратегия предусматривает шесть основных блоков предстоящей работы, инвестиции намечены стратегического размера и стратегической точности — от 175 до 290 млрд евро. Математически это выглядит следующим образом — 232,5 млрд евро плюс-минус 25%. Шесть направлений:

  • декарбонизация энергетики, получение 80% электроэнергии из альтернативных источников;
  • повышение эффективности использования электроэнергии во всех отраслях экономики;
  • сокращение выбросов в промышленности;
  • сокращение выбросов на транспорте;
  • эффективное использование земли в ЕС, земля должна рассматриваться как ресурс для выращивания биомассы для дальнейшей переработки ее в биодизель. Предусматривается высвобождение земельных участков для высадки лесов;
  • развитие технических и биологических систем улавливания углеродных выбросов.

На вопросы журналистов о ценности 30-летнего плана, ответственность за выполнение которой нынешний состав Еврокомиссии не несет, ответов не последовало. Не было ответов и на вопросы, какие именно источники генерации относятся в «альтернативным» и как они будут обеспечивать энергоснабжение в ночное время суток и во время отопительного сезона.

Приведет ли данный документ к изменению экономической политики Евросоюза, покажет ближайшее время.

regnum author Борис Марцинкевич
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