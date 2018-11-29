Еврокомиссия предложила стратегию развития экономики с нулевыми выбросами

Брюссель, , 13:38 — REGNUM 28 ноября Еврокомиссия опубликовала стратегию построения экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Ее представили на брифинге в Брюсселе заместитель главы ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович и еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

Стратегия предусматривает шесть основных блоков предстоящей работы, инвестиции намечены стратегического размера и стратегической точности — от 175 до 290 млрд евро. Математически это выглядит следующим образом — 232,5 млрд евро плюс-минус 25%. Шесть направлений:

декарбонизация энергетики, получение 80% электроэнергии из альтернативных источников;

повышение эффективности использования электроэнергии во всех отраслях экономики;

сокращение выбросов в промышленности;

сокращение выбросов на транспорте;

эффективное использование земли в ЕС, земля должна рассматриваться как ресурс для выращивания биомассы для дальнейшей переработки ее в биодизель. Предусматривается высвобождение земельных участков для высадки лесов;

развитие технических и биологических систем улавливания углеродных выбросов.

На вопросы журналистов о ценности 30-летнего плана, ответственность за выполнение которой нынешний состав Еврокомиссии не несет, ответов не последовало. Не было ответов и на вопросы, какие именно источники генерации относятся в «альтернативным» и как они будут обеспечивать энергоснабжение в ночное время суток и во время отопительного сезона.

Приведет ли данный документ к изменению экономической политики Евросоюза, покажет ближайшее время.