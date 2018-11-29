РусГидро закончила модернизацию распределительных устройств Жигулевской ГЭС

Самара, , 13:35 — REGNUM 28 ноября компания РусГидро полностью завершила обновление открытых распределительных устройств на Жигулевской ГЭС.

В ходе модернизации распределительных устройств было полностью заменено их электротехническое оборудование — выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, высокочастотные заградители, конденсаторы связи. Устаревшие и изношенные воздушные выключатели были заменены на современные элегазовые, отличающиеся высокой надежностью и удобством эксплуатации. Устройства защиты и автоматики на базу электромеханических реле заменены на микропроцессорную технику. Работы велись в рамках программы комплексной модернизации РусГидро, в ходе реализации которой на Жигулевской ГЭС также были заменены все 20 гидротурбин и модернизированы гидрогенераторы, что позволило увеличить мощность станции с исходных 2300 МВт до 2477,5 МВт.

Жигулевская ГЭС — вторая по мощности гидроэлектростанция в европейской части России, но ее работа важна не только с точки зрения генерации электроэнергии. От станции отходит 17 линий электропередач, обеспечивающих надежную связь энергетических систем Центра, Урала и Средней Волги. Именно по этой причине система открытых распределительных устройств Жигулевской ГЭС состоит из ОРУ трех классов 110 кВ, 220 Кв и 500 кВ. Выполненная работа гарантирует возможность стабильной работы Единой Энергетической Системы России.