Четверг, 29 Ноября 2018 года
15:06:32 МСК

РусГидро закончила модернизацию распределительных устройств Жигулевской ГЭС

Экономика

Связность трех энергосистем повысила надежность

Самара, 29 ноября 2018, 13:35 — REGNUM  28 ноября компания РусГидро полностью завершила обновление открытых распределительных устройств на Жигулевской ГЭС.

В ходе модернизации распределительных устройств было полностью заменено их электротехническое оборудование — выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, высокочастотные заградители, конденсаторы связи. Устаревшие и изношенные воздушные выключатели были заменены на современные элегазовые, отличающиеся высокой надежностью и удобством эксплуатации. Устройства защиты и автоматики на базу электромеханических реле заменены на микропроцессорную технику. Работы велись в рамках программы комплексной модернизации РусГидро, в ходе реализации которой на Жигулевской ГЭС также были заменены все 20 гидротурбин и модернизированы гидрогенераторы, что позволило увеличить мощность станции с исходных 2300 МВт до 2477,5 МВт.

Жигулевская ГЭС — вторая по мощности гидроэлектростанция в европейской части России, но ее работа важна не только с точки зрения генерации электроэнергии. От станции отходит 17 линий электропередач, обеспечивающих надежную связь энергетических систем Центра, Урала и Средней Волги. Именно по этой причине система открытых распределительных устройств Жигулевской ГЭС состоит из ОРУ трех классов 110 кВ, 220 Кв и 500 кВ. Выполненная работа гарантирует возможность стабильной работы Единой Энергетической Системы России.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Геоэнергетика»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить