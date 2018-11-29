Владельцам павильонов предложат замену участка, изъятого для госнужд

Москва, , 13:34 — REGNUM Поправки в закон о торговле гарантируют предпринимателям замену участка под торговым местом, если он потребуется для государственных нужд. Об этом 29 ноября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Одна из главных новелл гарантирует предпринимателям адекватную замену места для торговли, если прежний участок, где размещался павильон или автолавка, понадобился для государственных или муниципальных нужд. То есть мы сохраняем за бизнесом здесь определённые преимущества. В том случае, если место должно быть изменено, бизнес должен сохраниться», — сообщил он.

Суть поправок сводится к упорядочиванию мер в отношению нестационарных мест торговли — ларьков, павильонов, киосков, автолавок. В настоящее время единого подхода нет, и регионы используют различные нормы.