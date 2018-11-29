Рабочий визит главы «Газпрома» в Туркмению

Ашхабад, , 13:32 — REGNUM 28 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер в Ашхабаде провел рабочую встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Никаких подробностей о встрече нет, если не считать информационного сообщения о том, что «стороны обсудили различные аспекты взаимодействия в газовой отрасли промышленности». Нет развернутого сообщения ни от Газпрома, ни от новостных агентств Туркмении.

Напомним, что 9 октября Алексей Миллер уже был с рабочей поездкой в Туркмении и то, что осень 2018 года ранее называлась Газпромом ориентировочным сроком для возобновления закупок туркменского газа, прекращенных в 2016 году. По итогам октябрьской встречи Алексей Миллер подтвердил, что стороны договорились о возобновлении поставок газа из Туркмении в Россию в январе 2019 года. Юридическая база для этого существует: в настоящее время между Российской Федерацией и Туркменистаном действует межправительственное соглашение о сотрудничестве по газу до 2028 г. и подписанный контракт с аналогичным сроком. Встреча А. Миллера с Г. Бердымухамедовым может означать, что технические вопросы на нижестоящем уровне уже решены, и речь идет о финализации переговоров или о дальнейшем расширении сотрудничества.

Таким образом, есть вероятность полного урегулирования российско-туркменского газового спора, который тянется с 2009 г. Для этого до конца года Россия и Туркмения должны определить конкретные условия возобновление закупок — объемы, сроки и цены поставок. Не исключено, что переговоры об этом и были целью нового визита Алексея Миллера в Ашхабад.