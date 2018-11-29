В Подмосковье планируют ввести субсидии для новых производств

Красногорск, , 13:35 — REGNUM Субсидирование запуска в промышленное производство новых разработок входит в планы правительства Московской области в 2019 году. Об этом 29 ноября сообщил журналистам министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

Речь идет о выделении нескольких десятков миллионов рублей на создание пробных образцов малых партий товаров. Заявитель должен гарантировать выход на определенный промышленный объем продаж, к примеру, через два-три года.

Таким образом регион получит дополнительные налоги и возместит затраченные на субсидию средства. К задумке планируют привлчь монополистов, чтобы поставки товаров затем происходили под их заказы, пояснил Хромов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин назвал ключевые направления для развития малого бизнеса. Так, нужно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса и сделать их необременительными и дружественными для предпринимателя. В частности, избавить его от «вороха бумаг».

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