Москва, , 13:30 — REGNUM 28 ноября был опубликован прогноз развития отраслей экономики от профильного министерства экономического развития, в котором содержатся и оценки российского энергетического сектора.

Аналитики ведомства считают, что к 2030 году потребление электроэнергии в России увеличится на 12,4%, что в годовом перечислении означает прогноз роста на 1,27%. Таким образом, министерство энергетического развития прогнозирует отсутствие развития Дальнего Востока и Арктики. Развитие этих регионов невозможно без обеспечения стабильного энергетического обеспечения любых проектов — населенных пунктов, вахтовых поселков, портов, объектов добычи и переработки полезных ископаемых, новых транспортных артерий. Такова оценка Министерством экономического развития реальности реализации объявленных президентом России национальных проектов развития.

В том же прогнозе Министерство экономического развития Российской Федерации высказывает оценку снижения экспортных поставок электроэнергии — по мнению этого ведомства, к 2030 году объем поставок уменьшится на 13% или на 1,18% ежегодно. Таким образом, данное министерство считает, что Российская Федерация в одностороннем порядке откажется от соглашения с Китайской Народной Республикой, подписанного в 2004 году руководителями двух государств и предполагавшего увеличение экспорта до 60 млрд кВт*часов. Экспортом электроэнергии в России занимается государственная компания ИнтерРАО, министерство экономического развития в своем прогнозе предполагает падение прибыли этой компании и полагает, что проекты строительства в Амурской области электростанций, работающих на угле из имеющихся здесь месторождений, будут ликвидированы. Следовательно, ведомство господина Орешкина предполагает, что развитие сотрудничества России и Китая в сфере энергетики будет прекращено. Кроме того, Министерство экономического развития РФ в своем прогнозе исходит из того, что предлагаемые президентом России проекты развития Азиатского энергокольца, создания энергомостов с Японией и Южной Кореей, разрабатываемые проекты поставок электроэнергии в Иран через Азербайджан и Грузию-Армению совершенно неуместны.

Содержится в прогнозе Министерства экономического развития и оценка развития добычи угля — на 41,6% к 2036 году — в пересчете на 1 год рост должен составить, таким образом, 2,44%. При этом в 2017 году добыча угля в России 5,7%, в этом году он, по оценкам Министерства энергетики, будет таким же. Следовательно, прогноз Министерства экономического развития предполагает снижение темпов роста отрасли, что обеспечит срыв всех планов развития железнодорожной инфраструктуры и морских портов Дальнего Востока.

Надеемся, что этот долгосрочный прогноз Министерства экономического развития получит адекватную оценку руководителей России.