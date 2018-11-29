В Калуге прошел промышленно-инвестиционный форум

Калуга, , 11:53 — REGNUM В Калуге 27 ноября состоялся ежегодный промышленно-инвестиционный форум, в котором приняли участие более 500 представителей зарубежных и российских промышленных предприятий, производственных компаний, разработчиков инновационных технологий. В деловой программе форума — разработка формулы успешного регионального развития.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, форум проходил в формате деловой биржи, состоялись встречи калужских предпринимателей с делегациями бизнес-сообществ российских регионов, а также потенциальными деловыми партнерами из Германии, Чехословакии и Белоруссии

На форуме также была представлена промышленная выставка, которая продемонстрировала возможности современной промышленности и инновационных технологий в различных отраслях производств.

28 ноября в рамках форума глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл встречу с делегацией из Тирасполя — города-побратима Калуги. В составе делегации Калугу посетили председатель Тираспольского городского совета народных депутатов Альбина Иванова и генеральный директор НП ЗАО «Электромаш» Владимир Трандасир.

Представители Приднестровской Молдавской Республики посетили калужский завод «Фольксваген» и отметили высокий уровень роботизации и автоматизации производства.

В ходе встречи главы представительных органов Калуги и Тирасполя обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и спорта, были также затронуты вопросы обмена опытом муниципального управления.

«Промышленно-инвестиционный форум, эта та площадка, которая способствует укреплению экономических связей и развитию межмуниципального сотрудничества, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — в то же время нам необходимо укреплять и связи на уровне представительных органов власти. Городской совет Тирасполя и Городская дума Калуги конструктивно сотрудничают уже на протяжении многих лет. В ходе встречи мы наметили вектор дальнейшего развития наших отношений. Большой интерес у тираспольских коллег вызвал опыт организации работы органов местного самоуправления Калуги, механизмы взаимодействия представительной и исполнительной власти города, осуществления контрольных функций».

«Для наших городов очень важно развитие народной дипломатии, этот инструмент укрепления дружбы между городами и народами надо всячески развивать, — подчеркнул Александр Иванов, — нам необходимо наладить сотрудничество между представителями молодёжных, общественных и ветеранских организаций, развивать сотрудничество в культурной сфере».

По итогам встречи было предложено организовать в Тираспольской художественной галерее выставку работ калужских художников и фотографов, а в дальнейшем познакомить калужан с работами приднестровских художников.