Не дожидаясь сноса, рынки Дагестана стали больше отчислять в казну

Махачкала, , 14:25 — REGNUM Розничные рынки Дагестана и торгующие на них предприниматели за первые девять месяцев 2018 года пополнили республиканский бюджет на более чем 217 млн рублей. В минувшем году сумма налоговых отчислений за аналогичный период была меньше на 20% и составляла около 175,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

Управляющие розничными рынками с января по сентябрь направили в бюджет региона 70,8 млн рублей, что на 1,4% больше, чем за такой же период 2017 года. Около 146 млн рублей налогов получила республиканская казна от работающих на рынках индивидуальных предпринимателей. Этот показатель превысил прошлогодний на 27,6%.

Розничная торговля является одним из ключевых секторов экономики Дагестана и составляет более 27% регионального валового продукта. На сегодня в республике функционируют 29 розничных рынков. В 2017 году их было 39, но десять из них сменили статус и теперь работают как торговые центры или торговые дома.

Напомним, в начале марта 2018 года состоялась встреча главы Дагестана Владимира Васильева с владельцами розничных рынков и банкетных залов. Политик потребовал от предпринимателей вывести свой бизнес из тени. Он сообщил, что в настоящее время суммы налоговых выплат в разы меньше, чем должны быть.

Васильев пригрозил снести все торговые точки, если работники рынков не будут поставлены на налоговый учет. В таком случае на их месте появятся предприятия крупных торговых сетей. Тех же, кто будет работать честно, глава Дагестана пообещал избавить от поборов и вымогательств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане ситуация с налоговыми выплатами улучшилась также и в сфере автозаправочных станций — одной из наиболее теневых сфер в экономике региона на протяжении многих лет. С начала 2018 года на официальный учёт были поставлены более 700 работников АЗС. Ряд автозаправок в разы увеличил налоговые отчисления.

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Всего же в бюджет Дагестана за 10 месяцев 2018 года поступило 21,4 млрд рублей налоговых доходов. Сумма сборов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 2,1 млрд рублей.

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