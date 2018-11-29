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36 миллионов рабочих мест в Евросоюзе связаны с экспортом

Экономика

Больше всего таких рабочих мест создано немецкими компаниями

Рим, 29 ноября 2018, 13:11 — REGNUM  В период с 2000 по 2017 годы число рабочих мест в Евросоюзе, связанных с экспортными поставками, выросло на 66% до 36 миллионов, сообщает в четверг, 29 ноября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Больше всего таких рабочих мест создано немецкими компаниями (8,4 млн), причем 6,8 млн из них расположены в самой Германии, остальные — за ее пределами (в том числе 270 тыс. рабочих мест в Польше и 160 тыс. в Италии).

Итальянские компании создали около 3,2 млн рабочих мест, связанных с экспортом, в том числе 2,7 млн — на территории страны. Почти половина, 47%, этих рабочих мест — в сфере предоставления услуг.

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Экономика Евросоюза
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