36 миллионов рабочих мест в Евросоюзе связаны с экспортом

Рим, , 13:11 — REGNUM В период с 2000 по 2017 годы число рабочих мест в Евросоюзе, связанных с экспортными поставками, выросло на 66% до 36 миллионов, сообщает в четверг, 29 ноября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Больше всего таких рабочих мест создано немецкими компаниями (8,4 млн), причем 6,8 млн из них расположены в самой Германии, остальные — за ее пределами (в том числе 270 тыс. рабочих мест в Польше и 160 тыс. в Италии).

Итальянские компании создали около 3,2 млн рабочих мест, связанных с экспортом, в том числе 2,7 млн — на территории страны. Почти половина, 47%, этих рабочих мест — в сфере предоставления услуг.