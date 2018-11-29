23 млрд рублей пени и штрафов готовы списать предпринимателям в Казахстане

Астана, , 13:05 — REGNUM Комитет госдоходов огласил условия предстоящей налоговой амнистии, объявленной президентом Казахстана в его послании народу в октябре 2018 года. Она не коснется

крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу;

недропользователей, за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей;

производителей подакцизной продукции;

физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Оставшиеся 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (это 31 210 юрлиц и 58 867 ИП), попадающие под амнистию, на 1 октября 2018 года имели налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге (60,7 млрд рублей). При этом основная сумма долга — 210,4 млрд тенге (37,5 млрд рублей). При условии погашения основной суммы долга до 31 декабря 2019 года, предпринимателей обещают освободить от уплаты пени и штрафов. А их накопилось на общую сумму 130,2 млрд тенге (23 млрд рублей).

Еще 18 октября, когда минфин объявил о налоговой амнистии,сообщалось, о меньшей сумме списаний — порядка 111 млрд тенге пени и 5,8 млрд тенге штрафов.

В Комитете госдоходов Казахстана считают, что освобождение от налогового бремени (после уплаты основного долга) позволит разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес.

Напомним, в послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Нурсултан Назарбаев дал поручение провести с 1 января 2019 года налоговую амнистию для субъектов малого и среднего бизнеса, а именно — списать начисленные пени и штрафы при условии уплаты налогоплательщиком суммы основного долга.