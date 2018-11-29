Медведев назвал важные для страны финансовые решения

Москва, , 12:58 — REGNUM В России за последние три года приняты значимые для финансового рынка решения, заявил 29 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Введены единые стандарты кредитования малого и среднего бизнеса, запущены стратегии повышения финансовой грамотности, финансовое доступности — это две стратегии», — сказал он.

Кроме того, в РФ развивался рынок облигаций, синдицированного кредитования, была значительно смягчена зависимость финансовой системы от внешних рисков, запущены аналоги международных платёжных систем.

«Я имею в виду пластиковую карту нашу («Мир», — прим. ИА REGNUM ) и банковские переводы. Кроме того, выросло значение национальных кредитных рейтингов», — отметил глава правительства.

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