Четверг, 29 Ноября 2018 года
13:24:39 МСК

Медведев назвал важные для страны финансовые решения

Экономика

Значительно смягчена зависимость финансовой системы от внешних рисков

Москва, 29 ноября 2018, 12:58 — REGNUM  В России за последние три года приняты значимые для финансового рынка решения, заявил 29 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Введены единые стандарты кредитования малого и среднего бизнеса, запущены стратегии повышения финансовой грамотности, финансовое доступности — это две стратегии», — сказал он.

Кроме того, в РФ развивался рынок облигаций, синдицированного кредитования, была значительно смягчена зависимость финансовой системы от внешних рисков, запущены аналоги международных платёжных систем.

«Я имею в виду пластиковую карту нашу («Мир», — прим. ИА REGNUM ) и банковские переводы. Кроме того, выросло значение национальных кредитных рейтингов», — отметил глава правительства.

Читайте развитие сюжета: Медведев объяснил, как сделать депозиты источником дохода граждан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить