Массового оттока денег нет — в нацбанке Украины успокоили вкладчиков

Киев, , 13:00 — REGNUM Во время предпраздничных распродаж, а также после введения военного положения в ряже областей Украины, отток средств из банковской системы страны составил 2%, сообщила первый заместитель главы национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова 28 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Система сейчас достаточно ликвидна и проблем не ощутила. В качестве подтверждения — ни один банк не обратился к НБУ в эти дни за поддержкой ликвидности», — отметила чиновник.

Она также рассказала, что клиенты некоторых банков не продлевали вклады, а также снимали все деньги с депозитов, но их численность была небольшой.

Напомним, после введения военного положения в десяти областях Украины, в стране значительно вырос обменный курс валют.

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Несмотря на это, власти Украины утверждают, что военное положение никак не скажется на экономической деятельности страны и призывают граждан не скупать товары первой необходимости.

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