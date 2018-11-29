Рубль получил «неожиданную поддержку» из США

Москва, , 12:50 — REGNUM Цены на нефть прекратили падение, и остаются стабильны третий день подряд. Поддержку чёрному золоту оказывает ожидание результатов от встречи ОПЕК, которая состоится на следующей неделе. Котировки нефтяных фьючерсов на сорт марки Brent, сегодня, 29 ноября, с утра торгуются на уровне $59,10 за баррель, прибавляя от цены закрытия 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

«Помимо нефтяных котировок, неожиданную поддержку рубль получил из США. Невнятная риторика главы ФРС Пауэлла вечером 28 ноября, спровоцировала снижение доллара к основным мировым валютам», — пояснил эксперт.

Также заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!» о планах ЦБ вернутся к скупке валюты на ММВБ уже в январе 2019 года, добавляет оптимизма рублю.

«Эмоции, преобладающие на финансовом рынке в начале недели, стали понемногу стихать уступаю место экономическим показателям. Вероятнее всего, до конца текущей недели можно будет наблюдать укрепление рубля до уровня 66,50 за американский доллар», — считает Дядин.

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