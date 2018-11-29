Авиакомпания «Ижавиа» приступила к выполнению рейсов из Новосибирска

Новосибирск, , 12:45 — REGNUM Авиакомпания «Ижавиа» — новый партнёр аэропорта Толмачёво — начала выполнять рейсы из Новосибирска в Ижевск, Минеральные Воды, Сочи и Самару. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что рейсы выполняются на Як-42 — ближнемагистральных трёхдвигательных пассажирских самолётах.

«Ижавиа» — авиапредприятие, созданное в 1944 году. В настоящее время 100% акций компании находится в собственности Удмуртии. Предприятие является единственным государственным авиаперевозчиком Приволжского федерального округа.

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