Четверг, 29 Ноября 2018 года
13:26:03 МСК

Авиакомпания «Ижавиа» приступила к выполнению рейсов из Новосибирска

Экономика

Рейсы выполняются на ближнемагистральных самолётах Як-42

Авиакомпания «Ижавиа» приступила к выполнению рейсов из Новосибирска
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Самолет авиакомпании «Ижавиа»

Новосибирск, 29 ноября 2018, 12:45 — REGNUM  Авиакомпания «Ижавиа» — новый партнёр аэропорта Толмачёво — начала выполнять рейсы из Новосибирска в Ижевск, Минеральные Воды, Сочи и Самару. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что рейсы выполняются на Як-42 — ближнемагистральных трёхдвигательных пассажирских самолётах.

«Ижавиа» — авиапредприятие, созданное в 1944 году. В настоящее время 100% акций компании находится в собственности Удмуртии. Предприятие является единственным государственным авиаперевозчиком Приволжского федерального округа.

Читайте также: Ижевск получит 3,4 млрд рублей на реконструкцию аэропорта до 2023 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить