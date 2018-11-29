Правительство РФ не намерено повышать штрафы для интернет-компаний

Москва, , 12:44 — REGNUM Правительство России не намерено увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, заявил 29 ноября вице-премьер РФ по цифровизации экономики Максим Акимов в кулуарах форума «Россия зовет!»

«Нет, у нас нет таких планов», — заявил Акимов, добавив, что в правительство пока не поступал соответствующий проект.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал идею введения оборотных штрафов в качестве альтернативы блокировке интернет-ресурсов.

По его мнению, введение штрафов в размере доли от оборота компании является разумной альтернативой блокировке сайтов лишь в том случае, если повторные нарушения, допущенные администрацией ресурсов, не являются «вопиющими».

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-поисковику Google за невыполнение требования об исключении из поисковой выдачи заблокированных на территории России ресурсов грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

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