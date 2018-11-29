Свыше 32 млрд руб. средств вкладчиков защитил Сбербанк от киберпреступников

Москва, , 12:37 — REGNUM В 2018 году количество DDoS — атак высокой мощности, которым подвергся Сбербанк, по сравнению с 2017 годом возросло в 1,5 раза. При этом самым распространенным видом кибермошенничества стала социальная инженерия. На этот метод получения несанкционированного доступа к информации, основанный на использовании слабостей человека, пришлось свыше 80% случаев, зафиксированных кредитной организацией в 2018 году. Чаще всего клиенты сами переводили деньги мошенникам под их влиянием. Такие данные содержатся в отчёте Сбербанка о работе в области кибербезопасности с начала 2018 года.

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Так, отмечается, что за отчётный период от кибермошенников удалось защитить 32 млрд рублей средств вкладчиков. Сделать это позволило

применение собственной системы фрод-мониторинга. Она анализирует свыше 150 млн операций в сутки и блокирует подозрительные транзакции.

«В среднем в 2018 году Сбербанк фиксировал одну-две DDoS-атаки на свои системы каждую неделю. Всего с начала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки высокой мощности», — уточнили в Сбербанке.

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Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Сбербанка, ущерб от киберпреступлений, который понесёт в 2018 году экономика России, может вырасти до 1 трлн рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем прогнозировалось в 2017 году. Как заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, размер потерь может сократиться, если будет сделан рывок в вопросах информационной безопасности.

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