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Директор Unilever Пол Полман объявил о своем уходе из компании

Экономика

Полман сохранит за собой статус генерального директора и члена совета директоров Unilever до конца 2018 года

Лондон, 29 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  Директор транснациональной компании Unilever, специализирующейся на производстве потребительской продукции, Пол Полман объявил о своем уходе, сообщается 29 ноября на сайте организации.

Отмечается, что за почти 10 лет работы Полмана в компании, она последовательно росла по многим параметрам, ее общий доход за этот период увеличился почти в четыре раза.

Сам Полман сохранит за собой статус генерального директора и члена совета директоров до конца 2018 года, он намерен также поддержать переходный процесс в компании до середины следующего года и окончательно покинуть Unilever в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, Unilever — британская и нидерландская компания, входит в число крупнейших производителей продуктов питания и товаров бытовой химии. В России работает с 1991 года.

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