МУП Пензы, ответственный за посыпку зимних дорогах, не стали банкротить

Пенза, , 12:19 — REGNUM Арбитражный суд Пензенской области прекратил производство по иску с требованием признать банкротом муниципальное унитарное предприятие «Зеленое хозяйство города Пензы», которое отвечает за благоустройство города, в том числе покосы газонов летом и посыпку дорог зимой. Именно этот МУП ответственен за доставку главной ёлки столицы региона для последующего её монтажа. Иск с требованием признать МУП, в котором работают свыше 400 человек, несостоятельным был подан частной компанией. 29 ноября 2018 года стало известно, что производство по делу прекращено. Подробности пока неизвестны, определение суда не изготовлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, муниципальное предприятие было создано в 2005 году на базе МУСП «Горзеленхоз», отработавшего свыше 70 лет. Уставный капитал компании, к которой был подан иск о банкротстве, составляет 100 тыс. рублей. В зону ответственности МУП входит посыпка городских дорог, пешеходных переходов в зимний период, покосы газонов летом. Из открытых источников известно, что на балансе предприятия есть собственная теплица, питомник. В компании работают более 400 человек.

Иск о банкротстве МУП был подан 30 октября пензенской компанией «К-Трейд», которой предприятие задолжало более 483 тыс. рублей. В сентябре 2018 года удовлетворил гражданский иск ООО «К-Трейд» и взыскал задолженность по договорам поставки нефтепродуктов в сумме 471 286 рублей 55 копеек и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12 425 рублей 73 копейки.

28 ноября 2018 года суд рассмотрел обоснованность претензий истца и прекратил производство по делу. Решение пока не вступило в законную силу. В базе фигурирует некое дополнение, полученное от ФСБ России Управление по Пензенской области, о нподробности неизвестны.

За 2017−2018 год это была третья попытка обанкротить предприятие. В апреле 2018 года с иском о несостоятельности МУП обратилось пензенское ООО «Автогрузсервис». В мае исковое заявление было возвращено заявителю из-за неустранения недочетов, послуживших основанием для оставления иска без движения.

В ноябре 2017 года банкротства МУП требовало ООО «ТНС Энерго Пенза», но в декабре заявитель от претензий отказался.