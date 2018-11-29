Путин дал мощный сигнал населению о необходимости меняться — эксперт

Москва, , 11:58 — REGNUM Говоря о темпах роста экономики России недостаточными для прорывного повышения уровня жизни, президент РФ Владимир Путин сформулировал четкое понимание для основы государства — следующего поколения — о приоритетных направлениях развития в обучающих учреждениях. То есть уже повышается планка для будущего уровня жизни, уровня образованности населения. Цифровые технологии — это не розничные продажи. Нельзя прийти в сферу деятельности без предварительных знаний, навыков и опыта, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Развитие цифровых технологий — это в первую очередь попытка шагать в ногу со временем, что действительно является необходимостью в наше время для соответствия целям, которые ставит перед собой Россия. Во-вторых, это необходимость, при условии, что рынок энергоресурсов не сможет в ближайшее время обеспечить должную поддержку ВВП. Новые проекты, новые компании, новые продукты XXI века — это новые налоговые отчисления в государственную казну, повышение технологичности страны в целом.

«Тот успешный опыт, который уже есть в стране, это и «Мои документы», и обновление системы работы Миграционного центра в Москве, и подготовка замены паспортов на электронные к 2021 году — уже стартовавший путь к повышению удобства документооборота и повышения технологичности страны. Еще в майских указах было сказано о необходимости внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Перемены уже происходят», — считает Сальникова.

По итогам 2017 года в рейтинге экономик мира по объему ВВП, по данным Всемирного банка, Россия заняла 11 место. Но эффект занимаемого места был получен благодаря росту стоимости барреля нефти. В 2018 году, явно, с этим пунктом будет провал, так как задана тенденция падения цен на энергоресурсы. В 2017 году ВВП России был $1,58 трлн. Если к первым местам, США и Китаю дойти будет невозможно (их ВВП составил $19,4 трлн. и $12,2 трлн. соответственно), то третье место Японии с ВВП в $4,9 трлн., или 4 и 5 места Германии ($3,7 трлн) и Великобритании ($2,6 трлн) уже более близкие к достижению.

«На фоне необходимости отойти от зависимости только от нефти, реалистичность глобальной цели войти в 5ку экономик мира по ВВП под сомнением. Также многое будет зависеть от внешних факторов давления на экономику страны. Если говорить о реалистичности реформ, то это вполне реальные цели к которым идет страна. Если обсуждать достаточность средств, которые запланированы к тратам (только от государства 2,3 трлн руб.), то, например, стоимость проекта новых паспортов сейчас оценивается в 114 млрд руб. Достаточность средств на реформы будут контролировать дополнительными вливаниями», — пояснила эксперт.

По майским указам президента нужно увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации до 50% от их общего числа. Первые проекты будут более затратными, так как страна будет переделывать годами устоявшиеся правила функционирования организаций. Последующие проекты будут и более легко переходить на новые правила работы, и меньшими по стоимости, так как у локальных специалистов уже будет хороший опыт проведения реформ.

«Темпы роста экономики в 3% обсуждать пока рано из-за высокого уровня зависимости от рынка энергоресурсов и внешнего давления на страну. Кроме внутренних реформ России предстоит переход на более плотное сотрудничество с Китаем, изменение контрактов по оплате на рубли с долларовых платежей и т.д.

То есть трудностей в ближайшие годы будет много. Население будет жить в достатке, без значительной просадки по доходам, или перехода за черту бедности. Есть спрос на специалистов, есть возможность получить необходимое образование, то есть это мощный сигнал населению о необходимости меняться и соответствовать потребностям современности при желании жить лучше», — высказал свое мнение Сальникова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на международном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». назвал темпы роста экономики недостаточными для прорывного повышения уровня жизни граждан России. Для изменения ситуация разрабатывается программа развития страны. Государство вместе с инвесторами направит триллионы рублей в развитие страны. Только из бюджета РФ будет направлено 2,3 трлн руб. в 2019—2021 гг.

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