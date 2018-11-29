На охрану двух резиденций главы Тюменской области потратят 12 млн рублей

Тюмень, , 11:58 — REGNUM Охрана загородной резиденции губернатора Тюменской области на берегу озера Лебяжьего и дома приемов в Тюмени обойдётся региональному бюджету в 12,4 млн рублей в год. Тендер выиграл единственный участник — ФГУП «Охрана» Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сведения о лоте и единственном участнике конкурса размещены на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Согласно условиям договора, вооружённые стрелковым оружием росгвардейцы за миллион рублей в месяц будут круглосуточно охранять загородную резиденцию главы региона на берегу озера Лебяжьего и дом приёмов в Тюмени по ул. 25 октября, 13.

Отметим, что в конце октября правительство Тюменской области намеревалось потратить 500 млн рублей на очистку озера Лебяжье, на берегу которого раскинулась резиденция главы региона. И лишь волна народного возмущения заставила областные власти отказаться от планов и тендера. Глава региона Александр Моор впоследствии заявил, что деньги будут направлены на очистку городского озера Алебашево в Тюмени, дабы создать в центре столицы области безопасную зону отдыха для купания, рыбалки и водных прогулок.

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