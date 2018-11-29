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Эксперт: помогут ли независимым АЗС 4%, станет ясно в январе 2019 года

Экономика

Независимые сети АЗС смогут устанавливать цены на бензин на 4% выше крупных компаний

Санкт-Петербург, 29 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  Оценить эффект от разрешения независимым АЗС устанавливать розничные цены на 4% выше, чем на заправках крупных нефтяных компаний, можно будет в январе, после того, как будут повышены НДС и акцизы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 29 ноября, глава Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин, комментируя уточнения в порядке установления цены на топливо для независимых сетей АЗС.

Как сообщалось ранее, правительство разрешит независимым АЗС устанавливать розничные цены на топливо на 4% выше не индикативных мелкооптовых цен, как утверждалось ранее, а розничных цен на заправках крупных компаний.

Участникам рынка подтвердили, что в протоколе соглашения правительства с нефтяными компаниями была допущена техническая ошибка и что эта ошибка будет исправлена. Независимым АЗС разрешат устанавливать цены на 4% выше не индикативных, а розничных цен вертикально интегрированных нефтяных компаний. То есть сравнивать будут не с мелкооптовыми, а с розничными ценами.

Пока трудно оценивать, к какому эффекту приведет это решение. В разных регионах — разная ситуация. Говорить о том, что теперь все проблемы будут решены, мы не можем. Но по крайней мере появилась некоторая определенность. Оценивать последствия данного решения можно будет по итогам января 2019 года. В январе будет повышена и ставка по налогу на добавленную стоимость, и ставка акциза. Тогда мы и сможем оценить, что происходит с прибылью в рознице, — отметил Ашихмин.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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