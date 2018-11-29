Открывается первый Российско-китайский энергетической форум

Москва, , 11:31 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Первый энергофорум открывается в Пекине, сообщается на сайте Кремля.

Повестка форума насыщенная и разнообразная, она включает вопросы, касающиеся взаимодействия России и Китая в области энергетики. Это направление в последнее время значительное развитие.

«Отношения двух стран находятся на подъёме. Надеюсь, участники форума проведут содержательные и конструктивные дискуссии и наметят новые формы взаимовыгодной кооперации», — выразил уверенность президент и пожелал участникам первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума успехов.

Подробнее: Путин: Связи России и Китая развиваются впечатляющими темпами

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям правительств России и Китая, торгово-экономические связи между двумя странами развиваются впечатляющими темпами.

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