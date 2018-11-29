«Россети» увеличили объем чистой прибыли на 9,4%

Москва, , 11:31 — REGNUM Объем чистой прибыли группы «Россети» по международным стандартам финансовой отчётности составил 88,7 млрд рублей в январе-сентябре 2018 года, что на 9,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба компании.

Выручка группы выросла за девять месяцев 656,3 млрд рублей до 719,6 млрд рублей. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) увеличился на 4% и в январе-сентября текущего года 222,1 млрд рублей.

Отмечается, что стабильный рост ключевых финансовых показателей на предприятии обеспечили благодаря оптимизации бизнес-процессов на всех уровнях.

«Мы и в дальнейшем продолжим работу над повышением операционной эффективности, приоритетными направлениями являются цифровая трансформация, рост производительности труда, а также борьба с коммерческими потерями», — сообщил гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.

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