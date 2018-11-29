Четверг, 29 Ноября 2018 года
11:52:02 МСК

«Россети» увеличили объем чистой прибыли на 9,4%

Экономика

Показатель достиг 88,7 млрд рублей в январе-сентябре 2018 года

Москва, 29 ноября 2018, 11:31 — REGNUM  Объем чистой прибыли группы «Россети» по международным стандартам финансовой отчётности составил 88,7 млрд рублей в январе-сентябре 2018 года, что на 9,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба компании.

Выручка группы выросла за девять месяцев 656,3 млрд рублей до 719,6 млрд рублей. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) увеличился на 4% и в январе-сентября текущего года 222,1 млрд рублей.

Отмечается, что стабильный рост ключевых финансовых показателей на предприятии обеспечили благодаря оптимизации бизнес-процессов на всех уровнях.

«Мы и в дальнейшем продолжим работу над повышением операционной эффективности, приоритетными направлениями являются цифровая трансформация, рост производительности труда, а также борьба с коммерческими потерями», — сообщил гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.

Читайте также: Технологическую перезагрузку «Россетей» продолжит новый замгендиректора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электросетевой комплекс России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить