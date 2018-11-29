В «Нафтогазе» рассказали, как отразится военное положение на добыче газа

Киев, , 11:14 — REGNUM Введение военного положения в ряде областей Украины не скажется на добыче газа и работе газотранспортной системы (ГТС). Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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«Я не вижу никакой проблемы из-за военного положения как для работы газотранспортной системы и нефтетранспортной системы, так и для добычи газа», — уточнил Коболев.

При этом глава компании выразил надежду, что контрагенты «Нафтагаза» «не будут злоупотреблять таким элементом контракта, как форс-мажор, который может применяться в условиях военного положения», передаёт УНИАН.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении военного положения на территории Украины было принято после инцидента с тремя кораблями ВМС Украины, задержанными российскими пограничниками 25 ноября после незаконного пересечения границы с РФ. За принятие таких мер выступил Совет национальной безопасности и обороны Украины и президент страны Пётр Порошенко, поддержали его и депутаты Верховной рады.

Указ украинского лидера о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 днейпарламентарии утвердили 26 ноября. Действие документа распространяется на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Добавим, что позднее Пётр Порошенко заявил, что не намерен продлевать введённое военное, введённое до 14:00 26 декабря 2018 года.

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