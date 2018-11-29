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ФЦП по Байкалу грозит провалиться — Счетная палата

Экономика

Из девяти показателей федеральной программы в 2015 году не достигнуты шесть, в 2016 году — семь, в 2017 году — четыре

ФЦП по Байкалу грозит провалиться — Счетная палата
Цитата из д/ф «Без Байкала». Реж. Александр Горновский. 2017. Россия
Панорама Байкала

Москва, 29 ноября 2018, 11:15 — REGNUM  Траты в размере 8,4 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы по охране Байкала оказались неэффективными. За три года экологическая обстановка на озере не улучшилась, но продолжала ухудшаться, сообщает 29 ноября пресс-служба Счетной палаты.

Указанные средства Минприроды вложило в программу за 2015−2017 годы и девять месяцев 2018 года. Возникли риски недостижения целей ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», отметили в контрольном ведомстве.

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Так, из девяти показателей программы в 2015 году не достигнуты шесть, в 2016 году — семь, в 2017 году — четыре. Два показателя в 2017 году выполнены за счет подгона значений.

В основном показатели не достигаются из-за несоблюдения сроков сроков ввода в эксплуатацию объектов ФЦП. Так, с 2014 по 2017 годы были введены лишь пять из 17 объектов.

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