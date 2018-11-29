Четверг, 29 Ноября 2018 года
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«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС

Экономика

Соглашение между компаниями подписано в рамках Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Пекине

Москва, 29 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба российского предприятия.

Соглашение между компаниями было подписано в рамках первого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. Строительство и эксплуатация сети газовых АЗС пройдёт на базе ООО «Ванкорское УТТ». По условиям соглашения Beijing Gas получит в проекте долю 45%.

Отмечается, что развитие указанной сети автозаправок в России является для «Роснефти» одним из приоритетов в розничном бизнесе и соответствует стратегии «Роснефть-2022» и поручению Президента РФ о необходимости активного развития рынка использования природного газа как моторного топлива.

Beijing Gas — крупнейший газовый оператор, обеспечивающий газоснабжение Пекина. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в Китае. Входит в группу Beijing Enterprises Group Limited.

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