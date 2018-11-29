ФАС обнаружила картельный сговор участников аукционов в Москве

Москва, , 11:04 — REGNUM У участников 14 аукционов по благоустройству в Москве выявлен картельный сговор, сообщает 29 ноября управление ФАС по Москве на официальном сайте.

Аукционы проводились для нужд инженерных служб Южного административного округа Москвы. В них принимали участие ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Техстройсинтез», ООО «Саарон», ООО «Красивый Город», а также индивидуальный предприниматель.

«Пять аукционов выиграло ООО «Техстройсинтез» — общество заключило контракты на сумму 37 млн рублей. ООО «ЭкоСтройРесурс» и ИП заключили по три контракта на сумму 48 млн рублей и 26,4 млн рублей. Два контракта заключило ООО «Красивый Город» на сумму 11,2 млн рублей, а ООО «Саарон» стало победителем одного аукциона и заключило контракт на 664 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

УФАС отмечает, что отказ участников от конкурентной борьбы привёл к незначительному снижению цены — от 1 до 5 процентов. Было возбуждено административное дело в отношении компаний по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Им грозит штраф.