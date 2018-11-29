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В РФ около 8 миллионов безработных и столько же частично занятых – КТР

Экономика

Нетрудоустроенные граждане РФ не спешат вставать на учёт в органах занятости

Москва, 29 ноября 2018, 11:02 — REGNUM  С 2011 года число рабочих мест в РФ сократилось на 5 млн человек. Об этом 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя данные Минтруда РФ о том, что количество безработных граждан РФ составляет 643 тысячи 190 человек.

«Цифра от реальности далека абсолютно, потому что она исходит из числа официально зарегистрированных безработных, — сказал Шеин. — И люди предпочитают не регистрироваться поскольку сам размер пособия по безработице в РФ не превышает 5 тыс. рублей в месяц, и даже эти пять тысяч держатся только непродолжительное время, а потом размер пособия падает до отметки в 850 рублей. Естественно, из-за суммы, которая составляет трёхдневный прожиточный минимум, никто не будет ехать в центр занятости и оформляться, особенно если мы говорим про сельскую местность».

Кроме того, Шеин отметил, что более адекватные социологические исследования ВЦИОМ оценивают количество безработных граждан РФ в 10% от общего количества работоспособных людей.

«Это где-то около 8 млн человек. И столько же частично занятых», — констатировал Шеин.

Кроме того, он отметил, что число рабочих мест в РФ с 2011 года сократилось на 5 млн.

«Только в прошлом [2017] году количество рабочих мест сократилось на 420 тысяч, — сказал Шеин. — И за первую половину 2018 года ещё на 22 тысячи».

Напомним, как сообщает официальный сайт Минтруда РФ, с 14 по 21 ноября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,8% и составила 643 190 человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 719 440 человек.

Кроме того, по состоянию на 21 ноября 2018 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 118 578 человек.

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Безработица
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