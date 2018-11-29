Благоустройство в ЮАО Москвы прошло по сговору — ФАС

Москва, , 10:44 — REGNUM Признаки картельного сговора на выполнение работ по благоустройству в Южном административном округе столицы выявлены Московским управлением Федеральной антимонопольной службы РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В нарушении антимонопольного законодательства заподозрили пятерых участников 14 аукционов, касавшихся благоустройства для нужд инженерных служб. Пять компаний заключили контракты в общей сложности на 128,5 млн рублей.

Так, пять аукционов выиграло предприятие «Техстройсинтез», по три — компания «ЭкоСтройРесурс» и индивидуальный предприниматель, два договора заключила фирма «Красивый Город» и один — компания «Саарон». В силу отказа участников от конкуренции цены снизились от 1% до 5%.

В отношении компаний возбуждено административное дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

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