Объем перевалки грузов через российские порты достиг миллиарда тонн в год

Москва, , 10:33 — REGNUM Россия впервые в истории вышла на объем перевалки грузов через порты в один миллиард тонн, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Минвостокразвития России.

В своем выступлении Путин отметил, что показатель был достигнут по итогам прошлого года и он более чем втрое превысил показатель 2013 года, когда общий объем перевалки составил 300 млн тонн.

«Мы будем расширять портовые сооружения, особенно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Мы и дальше будем развивать морские порты», — сказал президент.

Напомним, что Владимир Путин дал ряд поручений по развитию портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке по итогам состоявшегося в сентябре этого года во Владивостоке заседания президиума Госсовета. Тогда президент РФ поручил правительству совместно с региональными властями обеспечить синхронизацию проектов по развитию на Дальнем Востоке портовой инфраструктуры по перевалке угля с реализацией второго этапа модернизации БАМа и Транссиба.

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