В России выявили нелегальную схему поставок украинской продукции

Москва, , 10:21 — REGNUM Нелегальную схему поставок из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения выявили в России. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Службой (в ходе проверки) установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с территории Сербии в РФ с января по июль текущего года было ввезено 3815 тонн белково-жирового продукта, страной происхождения которого в таможенной декларации была указана Сербия.

Вместе с тем, с Украины на территорию Сербии в тот же рассматриваемый промежуток времени осуществлялся экспорт белково-жирового продукта, адрес получателя которого совпадает с адресом указанной как производитель и отправитель в декларации сербской фирмы.

Из сравнительного анализа указанных поставок следует, что поставленная в РФ продукция имеет украинское происхождение.

Напомним, в августе 2018 г. депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что если официальный Киев прервет все «торговые отношения» с Москвой, то экономику Украины ждет крах.

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