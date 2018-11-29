Пшеница потеснила оружие: в Швеции похвалили сельское хозяйство РФ

Стокгольм, , 10:28 — REGNUM Сельскохозяйственная отрасль в экономике России растет быстрее других. Объем экспорта её продукции потеснил продажу оружия, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.

Издание называет Россию одним из ключевых игроков на мировом экспортном рынке продовольствия, напоминая, что 20 лет назад Москва зависела от продуктового импорта. С 2013 года и выпуск, и продажи сельхозпродукции за рубеж увеличились на 20%.

В статье это связывают с российской торговой и сельскохозяйственной политикой. После крушения СССР Россия пережила коллапс на рынке продовольствия и в сфере сельского хозяйства, в силу чего оказалась наводнена импортными товарами.

В 2005 году правительство РФ решило активно инвестировать в агропромышленный комплекс. А в 2014 году ввоз ряда продовольственных товаров из США и стран ЕС был запрещен в ответ на санкции, наложенные на Россию после её воссоединения с Крымом, напоминают авторы статьи.

Итогом в 2017 году стал выход России на первое место в мире по экспорту пшеницы, на второе место — по объемам производства зерновых и семян подсолнечника, на третье — по производству молока и картофеля. По производству яиц и куриного мяса Россия — пятая в мире.

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Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года Россия стала продавать за рубеж на 30% больше продовольствия. Лидирует пшеница — прирост выручки составил $1,4 млрд. В целом несырьевой неэнергетический экспорт достиг $70 млрд, увеличившись на 23%.

В США рекордный урожай российской пшеницы в минувшем сельскохозяйственном году обеспокоил фермеров. Издание The Wall Street Journal отмечало, что объем экпорта пшеницы в РФ стал самым крупным в мире за последние 25 лет, составив 40 млн тонн.

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Вместе с тем в начале октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев предупредил о возможном замедлении темпов роста сельхозпроизводства в 2018 году до 1%. В 2017 году этот показатель составлял 2,4%.

В 2019 году на поддержку российского АПК может быть выделено до 302 млрд рублей, сообщала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Около 60 млрд рублей из указанной суммы — дополнительные средства, запрошенные министерством из-за опасений, что первоначально заявленного финансирования не хватит.

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