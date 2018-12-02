«Народный бюджет»: эффективность проекта в Тульской области

Тула, , 09:49 — REGNUM Заменить окна в детском саду, наконец-то засыпать подъездную дорогу щебенкой или привести фасад здания культурного центра в «божеский вид». Локальные проблемы в российских регионах более 10 лет решают с помощью программ местных инициатив. Тульская область в этом вопросе за пять лет реализации достигла успеха и показала лучшую практику в стране. Эксперты объяснили, для чего нужен «Народный бюджет», как он сближает власть с населением и почему губернатор решил продлить программу, несмотря на режим экономии.

«Народный бюджет» и аналогичные ему региональные программы — это достаточно интересный механизм стимулирования локальных инициатив, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — При реализации таких форматов нередко проблематичным является фактор местных администраций, которые зачастую не заинтересованы проявлять инициативу. Однако в целом формат прогрессивный и уже показавший свой эффективность».

Определить «болевые точки» и наладить общение с народом

В Тульской области программа с говорящим названием «Народный бюджет» существует с 2011 года. За семь лет ее функционирования реализовано уже более 4200 заявок на сумму более 3,4 млрд рублей. Доля Тульской области в финансировании — 2,4 млрд рублей, муниципальных образований — 516 млн рублей, а жителей и благотворителей — 514 млн. Чаще всего население региона просит отремонтировать школы, детские сады и автомобильные дороги (34%), на втором месте — ремонт труб и других объектов ЖКХ (11%). Далее следует благоустройство парков и скверов (6%), ремонт крыш в многоквартирных домах (6%) и ремонт учреждений культуры (5%).

На старте проекта в Тульской области на нужды людей заложили всего 17 млн рублей, но практика показала, что население настолько активно включилось в решение проблем путем использования «Народного бюджета», что денежные средства пришлось существенно увеличивать. В 2012 году из бюджета выделили уже 109 млн рублей. В 2013 году финансирование увеличилось почти в 2,5 раза — 250 млн рублей. К 2016 году общий объем финансирования составил уже 1 млрд 300 млн рублей. Доля регионального бюджета — 969 млн рублей, муниципальных образований — 190 млн рублей, населения и благотворителей — 188 млн рублей.

Два года назад тульский «Народный бюджет» получил всероссийское признание, став лучшим в России. Награду конкурса вручили губернатору Алексею Дюмину на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Тульский проект признан лучшей практикой в России в категории «Эффективное бюджетирование».

«Реализация проекта «Народный бюджет» важна с нескольких точек зрения. Во-первых, он позволяет власти хотя бы частично нивелировать последствия, связанные с ростом отчуждения между государством и обществом. Проект позволяет мобилизовать общественных активистов, лидеров общественного мнения, направить их энергию, как говориться «в мирное русло». Во-вторых, «Народный бюджет» выполняет мониторинговую функцию, позволяя людям самим определить те болевые точки, которые требуют выделения денежных средств и те проблемы, которые нужно устранить. Каким бы эффективным ни был мониторинг, осуществляемый специальными структурами внутри региональной администрации, он все равно не сможет заменить прямое общение с людьми. Иначе говоря, проект «Народный бюджет» важен с точки зрения налаживания эффективной коммуникации между властью и обществом», — говорит ведущий аналитик АНО «Институт региональной экспертизы» Николай Евдокимов.

То, что в Тульской области в рамках данного проекта работы завершены на 47 объектах из 51 — свидетельствует о понимании региональной властью значимости этого направления работы, отметил эксперт.

«Хочется надеяться, что здесь не произойдет вырождение проекта, его формализация, как это происходит с перспективными проектами в ряде других регионов. Помочь в этом может общественный контроль, — полагает политолог. — То, что в приемке объектов активно участвуют региональные и муниципальные депутаты — здорово, но нужна и активизация местных сообществ, тогда проект обретет еще большую известность, а значит появятся и новые инициативы, идущие «снизу». В целом, считаю, что проект «Народный бюджет» в Тульской области состоялся и задачей на будущий год является его развитие и повышение узнаваемости среди жителей региона».

Люди не дадут «схалтурить»

В 2018 году «Народный бюджет» уже реализовали на 796 млн рублей. Эти деньги ушли на 523 проекта по ремонту школ и детских садов, засыпку щебнем и латание ям автомобильных дорог, преображение скверов, парков и отделку крыш многоквартирных домов.

Правительство Тульской области выделило уже 500 млн рублей, 153 млн рублей пришлось на долю муниципальных образований и 143 млн собрано непосредственно самими жителями.

Важность программы «Народный бюджет» губернатор Алексей Дюмин отметил и в своем послании областной Думе. Руководитель региона поручил продолжить реализацию проекта, несмотря на финансовые сложности и режим экономии.

«Люди у нас активные и широко вовлечены в процесс принятия решений. Это отлично видно и по работе Общественных советов, и по популярности проекта «Народный бюджет». Мы продлили проект «Народный бюджет» до 2020 года. И на эти три года заложили почти 1,5 миллиарда рублей, — отметил губернатор. — Голосуя собственным рублем, жители повышают меру ответственности за качество решения вопроса как исполнительной власти, так и непосредственных подрядчиков. На всех этапах — от контроля хода работ, приемки до эксплуатации объектов — вложившие свои средства не дадут «схалтурить».

Тем не менее не всегда заявки проходят тернистый путь отбора и часто «спотыкаются» на то, что жители не собрали свою долю финансирования или количество голосов онлайн. Чаще с этим сталкиваются жители отдаленных районов и сел. В лидерах Тульской области по реализованным проектам в Тульской области традиционны: Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин, Узловая.

Есть еще одно препятствие в реализации проектов «Народного бюджета» — подрядчики, которые не выполняют условия контрактов. Губернатор региона после заявлений районных властей о срыве программы по данной причине отреагировал жестко.

«Не надо быть специалистом в дорожной или строительной сфере, чтобы понять необходимость расторжения контракта, если подрядчик не выходит на работы. Это касается всех глав администраций. Недопустимо доводить ситуацию до этого», — сказал Дюмин.

На 2019 год у туляков и местных властей большие планы. От инициативных граждан поступило более 1200 заявок. Конкурсный отбор прошли 474 заявки на общую сумму 784 млн. рублей. Традиционно, наиболее востребованы проекты по ремонту образовательных учреждений, автомобильных дорог и объектов коммунальной инфраструктуры.

«Благодаря «Народному бюджету» губернатору Дюмину удается решать важнейшую задачу — обеспечение прозрачности финансовых процессов. Программа предполагает софинансирование с привлечением средств населения. И в этом смысле глава региона не боится брать на себя серьезную ответственность — ведь, по его же словам, «Народный бюджет» — это доверие жителей и их финансовый вклад. Когда же намеченное по этой программе не выполняется, подрывается доверие, — говорит руководитель информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый. — Продолжение программы, несмотря на все экономические катаклизмы, следует приветствовать. На мой взгляд, данное решение свидетельствует о том, что Тульская область, выбрав однажды вектор развития, не собирается отступать с этого пути».