Полпред помог: в Забайкалье восстановят мост, разрушенный наводнением

Чита, , 10:09 — REGNUM Сегодняшний визит в Забайкалье вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева уже можно назвать результативным. Судя по официальной информации регионального правительства, сразу после прибытия в аэропорт, где высокопоставленного чиновника и его коллегу — министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова — встретил глава Забайкальского края Александр Осипов, делегация направилась прямиком на место разрушенного в результате сильнейшего паводка моста через реку Чита.

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту данного сооружения составляет порядка 300 миллионов рублей. Сроки восстановления — 2019−2020 годы. Также известно, что средства на эти цели планируется получить из резервного фонда Правительства РФ, которые входят в заявку Забайкальского края на 744 миллионов рублей.

«Внимание столь титулованного чиновника к ничтожно малому в масштабах федерального округа, но критически важному для транспортной инфраструктуры Читы объекту, да еще вкупе с тем, что впервые названа какая-то конкретика во восстановлению моста, могут вселять оптимизм», — отмечает «Забайкальский рабочий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, многие, кто летом 2018 года следил за событиями в тонущем вследствие паводка Забайкалье, наблюдали за судьбой автомобильного моста между Романовским и Каштакским кольцами в Чите. Его разрушение началось в день затопления столицы региона, а к вечеру того же дня (10 июля 2018 года) стало заметно, как опасно накренилась одна из его опор. Но движение по нему закрыли только 13 июля, после того, как невооруженным глазом стало заметно, как просели все мостовые конструкции. 14 июля две покосившиеся опоры всё-таки упали, утянув в воду центральную часть моста.

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