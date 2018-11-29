Индонезия стремится увеличить потенциал двусторонней торговли с Эр-Риядом

Джидда, Саудовская Аравия, , 10:01 — REGNUM Министерство торговли Индонезии стремится увеличить потенциал двусторонней торговли с Саудовской Аравией путем проведения выставки товаров из Индонезии под названием «Made in Indonesia Expo 2018» в Джидде, сообщает Antaranews.

Глава отдела по развитию национального экспорта при министерстве торговли Индонезии Арлинда заявила, что с населением в 28 млн человек и большим количеством индонезийских паломников Саудовская Аравия стала многообещающим рынком.

По данным министерства торговли, объем торговых операций между Индонезией и Саудовской Аравией в 2017 году достиг 4,54 млрд долларов США. Экспорт в Саудовскую Аравию составил 1,3 млрд долларов США, тогда как импорт из Саудовской Аравии достиг 3,16 млрд долларов США.

Индонезия стремится увеличить экспорт не нефтяных продуктов в Саудовскую Аравию, в первую очередь, автомобильной продукции, пальмового масла, резины, бумаги и морепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, защита 600 тыс. индонезийских граждан, проживающих в Саудовской Аравии стала одной из основных тем обсуждений в ходе встречи глав МИД Индонезии и Саудовской Аравии.

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