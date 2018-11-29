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Поступления из федерального бюджета в казну Прикамья сократились на 18%

Экономика

Минфин региона отметил рост доходов краевого бюджета и одновременное сокращение финансовых поступлений из федеральной казны

Пермь, 29 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  В Пермском крае за девять месяцев 2018 года произошло увеличение доходов краевого бюджета. Рост составил 7,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина отметила, что краевой бюджет сохраняет устойчивость, доходная часть стабильно наполняется, а основной рост доходной части обеспечили налоговые поступления.

В частности, за девять месяцев бюджет исполнен на 73%, поступило 91,2 млрд рублей доходов. Рост поступлений от налога на прибыль организаций составил 21% по сравнению с аналогичным периодов 2017 года. Рост заработной платы на 8,7% повлек увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 3,8%.

В то же время Чугарина отметила сокращение поступлений из федерального бюджета. Объём финансов снизился на 18% и составили 10,8 млрд рублей.

Напомним, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников заявлял, что централизация налоговых поступлений на федеральном уровне в ущерб регионам должна быть приостановлена, так как лишает власти субъектов возможности решать локальные проблемы на местах. Так, Пермский край перечисляет в федеральный центр до 66% налоговых поступлений, чтобы закрыть свои потери регион активно работает со своей налогооблагаемой базой, например, отменили льготы по налогу на прибыль, перевели налог на имущество от кадастра, повысили транспортный налог.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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