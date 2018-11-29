В Оренбуржье 1 тыс. человек остались без электричества за долги

Орск, Оренбургская область, , 09:29 — REGNUM В Оренбургской области энергетики в ноябре пошли на крайнюю меру по отношению к 1 тысяче должников. В их домах и квартирах отключили электроснабжение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского филиала компании «ТПлюс», треть попавших под отключение должников проживают в Орске.

По данным энергетиков, на расчетах компании в Орске 110 тысяч абонентов, из них 75% являются должниками. На сегодня сумма задолженности населения Орска за потребленную электроэнергию составляет 94 миллиона рублей, из них 54 миллиона — просроченная задолженность.

В энергосбытовой компании подчеркнули, что отключение энергорурса является крайней, но действенной мерой по отношению в злостным неплательщикам за потреблённое электричество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в суды поступило более 20 тысяч исков в отношении должников за потребленную электроэнергию. Общая сумма исковых требований составила более 111 млн рублей. Средняя сумма иска по электроэнергии составила 5 тыс. рублей.

Население Оренбурга, Орска и Медногорска задолжало энергетикам за энергоресурсы (тепло и электричество) более 2 млрд. рублей.

Читайте также: Расплата оренбуржцев за долги перед энергетиками: аресты и ограничение