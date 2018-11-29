Российская неделя эногастрономического туризма открылась в Японии

Москва, , 09:29 — REGNUM В столице Японии Токио открылась Российская неделя эногастрономического туризма. Это мероприятие одно из ключевых событий российской части культурной программы «перекрестных годов» Россия-Япония 2018−2019 гг., сообщили в Ростуризме.

В течение Российской недели эногастрономического туризма в Японии пройдут мастер-класс от ведущих российских шеф-поваров, презентация и дегустации национальных блюд регионов России, в частности, Бурятия, Коми и дальневосточной кухни.

Также на неделе выступят этнические народные музыкальные коллективы и артисты российского балета. Деловая программа эногастрономического туризма включает семинар для японских туроператоров по возможностям туризма в регионах России.

В Ростуризме отметили, что в 2017 году количество японских туристов, посетивших Россию, выросло на 27%. Количество турпоездок российских граждан в Японию за год выросло на 37%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Ростуризм представил концепцию туристического бренда России. Это динамичный визуально-смысловой видеоролик, легко трансформируемый под различные коммуникационные задачи. В нём в символической форме отражены конкурентные преимущества России как места отдыха и путешествий.

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