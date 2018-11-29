Ленобласть объявила конкурс на новую дорогу из Петербурга

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 09:40 — REGNUM Объявлен конкурс на строительство дороги в обход застраиваемого поселка Мурино, примыкающего к Петербургу с севера. Отсутствие дорожного обхода приводит к постоянным дорожным заторам, поскольку транспорт многочисленных жителей Мурино идет вместе с транзитным.

Новая дорога будет построена в продолжение Гражданского проспекта Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области с выходом на трассу Санкт-Петербург — Матокса.

Максимальная стоимость контракта составит 1,59 млрд рублей. Итоги конкурса будут подведены до конца 2018 года.

Глава дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский пояснил ТАСС, что «стройка обхода Мурино в створе Гражданского проспекта начнется уже в следующем году и будет идти параллельно с возведением развязки (Кольцевой автомобильной дороги) КАД»

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Транспортная доступность — один из ключевых вопросов для сотен тысяч жителей ближайших петербургских пригородов, которые работают в Петербурге, а живут— в Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области ранее Александр Дрозденко утвердил проект комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры трех ближайших пригородов Петербурга — Бугров, Мурино и Новодевяткино. Проект предполагает строительство новой транспортной развязки с петербургской КАД и развитие транспортно-пересадочного узла в Девяткино, строительство автомобильного обхода Мурино и Нового Девяткино, модернизацию перекрестков на дороге Петербург-Матокса в Муринском поселении.

Построить развязки и обходы планируется к 2021 году, предварительная стоимость работ — 4 млрд рублей, основная часть средств будет выделена из регионального бюджета.

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