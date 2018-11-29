Саммит G20 окажет серьезное влияние на нефть — эксперт

Москва, , 09:16 — REGNUM После двух дней робкого восстановления цены на нефть обрушились с новой силой. Brent, едва не обновив годовые минимумы, удержалась в районе $58,85 после очередной безуспешной попытки закрепиться над уровнем $61. Сегодня, 29 ноября, с утра котировки торгуются с небольшим повышением, и теперь ведет борьбу за отметку $59, преграждающую путь к $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Данные минэнерго США вышли, скорее, в нейтральном ключе. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,5 млн баррелей против прогноза снижения в пределах 0,5 млн. Запасы бензина сократились на 0,7 млн баррелей против ожидавшегося роста на 1 млн. При этом добыча снова показала стагнацию и осталась на уровне 11,7 млн баррелей в день, тогда как потребление нефти в стране выросло почти на 700 тыс. баррелей в день — до 17,553 млн», — пояснил эксперт.

В ответ на релиз цены попытались расти, но натолкнулись на сопротивление на подходе к отметке 61, откуда резко обвалились, несмотря на повсеместные распродажи доллара вслед за «голубиными» комментариями главы ФРС Пауэлла.

«Скорее всего, в силу повышенной нервозности и неопределенности перед ключевыми событиями — саммит «Большой двадцатки» и встреча ОПЕК в Вене, — инвесторы боятся проталкивать баррель выше и стремятся сократить риски, помня о непредсказуемости Трампа и отсутствии внятных сигналов со стороны картеля и его союзников.

30 ноября стартует саммит G20 в Аргентине, итоги которого окажут серьезное влияние на цены. Причем, если эффект окажется откровенно негативным — при обострении отношений между США и Китаем вместо прогресса в переговорах, — вероятность сокращении добычи ОПЕК на встрече 6 декабря повысится», — считает Мащенко.

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