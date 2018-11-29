Рубль «чувствует себя» менее уверенно

Москва, , 09:08 — REGNUM На проходящем в эти дни в Москве форуме ВТБ «Россия зовет!» глава Банка России, заявила, что регулятор может очень скоро вернуться к валютным интервенциям. По мнению Эльвиры Набиулинной при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках, российский ЦБ может вернуться к регулярным покупкам валюты для Минфина по бюджетному правилу сразу после новогодних праздников 15 января 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Учитывая повышение НДС и возможное возвращение Банка России на валютный рынок примерно в одно и то же время, эти новогодние праздники приобретают все более зловещий с экономической точки зрения характер. До праздников еще конечно целый месяц, но перспективы рубля становятся все более пессимистичными», — отметил эксперт.

На этой неделе рубль лишился поддержки от налогового периода, к этому добавилась конфликтная ситуация с украинскими судами в Керченском проливе и возможные санкции, а тут еще и Банк России добавляет негатива.

«Новостной фон для российской валюты на этой неделе явно ухудшился, а значит и рубль в этой ситуации будет чувствовать себя куда менее уверенно, чем на прошлой неделе. Сегодня, 29 ноября, российская валюта, вероятно, будет торговаться в более низких диапазонах к доллару США 67,00−68,00 и к евро 75,50−76,50», — считает Быков.

Читайте также: Рубль «напуган» возможным возвращением ЦБ РФ на валютный рынок