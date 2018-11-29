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Рост безработицы отмечен в 60 регионах России

Экономика

Безработица в стране растёт больше месяца

Рост безработицы отмечен в 60 регионах России
Фердинанд Ходлер. Безработный (фрагмент). 1891

Москва, 29 ноября 2018, 08:59 — REGNUM  В России почти месяц растёт безработица. За неделю (14−21 ноября) численность безработных граждан выросла на 0,8% и составила 643 тыс. 190 человек. В конце октября в стране насчитывалось 635 тыс. 730 безработных. Число безработных увеличилось на 7460 человек, сообщили в Росстате.

За неделю рост численности безработных отмечен в 60 регионах России. Снижение произошло в 22 субъектах РФ. Не изменилась численность безработных в Ингушетии, Орловской и Владимирской областях.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составляет 0,8%. В органах занятости насчитывается 1,6 млн единиц свободных вакансий.

Подробнее: Уровень безработицы в России за октябрь вырос до 4,7%

Как сообщало ИА REGNUM, в России уровень безработицы за месяц вырос на 0,2%. Так, если уровень безработицы в сентябре 2018 года составлял 4,5%, то в октябре он вырос до 4,7%.

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Безработица
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