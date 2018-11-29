В России владельцам независимых АЗС разрешили поднять цены на топливо

Москва, , 08:13 — REGNUM В России владельцы независимых автомобильных заправочных станций (АЗС) получили право поднять цены на топливо максимум на 4%, чем на заправках крупных нефтяных компаний, об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу.

По его словам, независимые игроки и Федеральная антимонопольная служба РФ добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо.

Таким образом, владельцы независимых АЗС, у которых нет своих месторождений и перерабатывающих заводов, могут повышать цены на топливо максимум на 4% относительно цен на заправках других крупных нефтекомпаний.

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Напомним, ранее члены Независимого топливного союза потребовали у российского правительства обеспечить «нормальную маржинальность» — больше трех рублей на один литр — независимым АЗС.

Владельцы таких АЗС предложили для получения возможности повысить прибыль в условиях, когда им не дают поднять цены на бензин, отменить акцизы на горючее и обязать крупные нефтекомпании продавать все произведенные нефтепродукты через биржу.

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