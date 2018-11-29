В Минприроды оценили работы по очистке бухты Золотой Рог в Приморье

Владивосток, , 08:10 — REGNUM Комплексная очистка бухты Золотой Рог во Владивостоке обойдется примерно в 1 млрд рублей. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минприроды России.

Программа по устранению экологического вреда бухте разработана. Специалисты обследовали дно, акваторию и прибрежную зону бухты, что позволило оценить объем работ.

Комплексная очистка в период с 2019 по 2022 год потребует вложений в размере примерно 1 млрд рублей, отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Приморье побывал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Он обсудил с местными властями программу по очистке бухты и заявил, что в отношении загрязняющих бухту компаний ужесточат экологические требования.

Бухта Золотой Рог загрязнена нефтепродуктами и тяжелыми металлами, ежегодно в акваторию сбрасывают миллионы кубометров сточных вод, в том числе не прошедших очистку. Проект по очистке бухты находится на контроле вице-премьера Юрия Трутнева.

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