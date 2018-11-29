На одной из сетей АЗС Читы резко подешевело моторное топливо

Чита, , 08:04 — REGNUM Одна из автозаправочных сетей Читы значительно снизила цену на бензин и дизельное топливо. С 29 ноября цена бензина марки АИ-98 на АЗС «Корс» стала заметно ниже, чем у всех конкурентов (44,1 рубля), включая госкомпанию «Роснефть». Об этом феномене сообщает ИА «Чита.ру».

По данным забайкальских коллег, цена дизтоплива снизилась сразу на 4,9 рубля. Также уменьшилась цена литра АИ-95 (с 48,2 до 45,8 рубля) и АИ-98 (на 2,2 рубля).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2018 года ещё одна из читинских АЗС — «БРК» — снизила цену на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 2,1 рубля. Также снизилась стоимость дизельного топлива (на 1 рубль — до 50,4 рубля).

Комментируя столь резкое снижение стоимости топлива, сотрудники «БРК» пояснили, что покупали топливо не на бирже, а напрямую у «Роснефти», но его нехватка ощущается довольно сильно.

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