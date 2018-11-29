Автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» избавят от очередей

Чита, , 07:45 — REGNUM Власти Забайкальского края намерены кардинальным образом решить проблему очередей на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск». Речь идёт о скорейшей реконструкции данного объекта. С этой целью, как следует из официального сообщения регионального правительства, министру международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Алексею Дроботушенко поручено подготовить и направить необходимые документы в Минтранс РФ.

Напомним, МАПП «Забайкальск» ежедневно пересекают до 5 тысяч человек, а на грузовом направлении ежедневно оформляется до 70 транспортных средств. В том, что работа по обслуживанию такого большого потока проводится недостаточно эффективно, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов убедился лично.

По итогам совещания с представителями пограничной и таможенной служб, где обсуждалась проблема с огромными очередями на границе с КНР, глава Забайкалья поставил задачу кардинально уменьшить количество времени, которое уходит на контроль и проверку документов, но при этом охранить интересы России в пограничном и таможенном контроле. Александр Осипов отметил, что от эффективной работы пункта пропуска зависит репутация России.

Также, по словам врио губернатора, необходимо отладить технологическую схему прохождения пассажиров и грузов через границу на МАПП «Забайкальск», которая позволит раз и навсегда нормализовать работу пункта пропуска.

Напомним, автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» является крупнейшим на границе России с Китайской Народной Республикой.