Во второй «список Титова» вошли девять бизнесменов

Москва, , 07:47 — REGNUM Девять предпринимателей включены в новый список российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Имена преследуемых в России бизнесменов Титов намерен передать главе государства, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с документом.

В общей сложности аппарат омбудсмена рассматривает обращения 52 предпринимателей. По некоторым именам работа не ведется, например в отношении тех, кто выступил против избрания гражданина РФ главой Интерпола.

В новый список вошли генеральный директор московской компании «Афина» Юлия Макурина, пермский предприниматель Андрей Марков и председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин.

По замыслу Титова, в обмен на обещание сотрудничать со следствием бизнесменам изменят меру пресечения на ту, что не связана с ограничением свободы. Ранее президент Владимир Путин поручил силовым ведомствам отменить заочный арест для ряда фигурантов первого списка.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Титов назвал имена 16 скрывающихся за рубежом российских бизнесменов, пожелавших вернуться на родину. Он пояснил, что предприниматели скрываются от российского правосудия в том числе на Северном Кипре, в Австрии и на Украине.

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