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Вице-премьер Госсовета КНР: сотрудничество с РФ — залог энергобезопасности

Экономика

Хань Чжэн подчеркнул, что наблюдаемые сегодня проблемы энергетической сферы являются довольно непростыми

Пекин, 29 ноября 2018, 07:38 — REGNUM  В условиях введения некоторыми странами политики торгового протекционизма развитие российско-китайского сотрудничества в сфере энергетики особенно важно для мировой энергетической безопасности. Об этом 29 ноября на церемонии открытия Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

«На фоне внедрения политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой имеет крайне важное значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности», — отметил он.

Также вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул, что наблюдаемые сегодня проблемы энергетической сферы являются довольно непростыми.

Напомним, в мероприятиях Первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине принимает участие около 300 представителей предприятий энергетической сферы из РФ и КНР.

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Российско-китайские отношения
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