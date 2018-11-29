В Швеции оценили успехи и достижения России в сельском хозяйстве

Стокгольм, , 07:33 — REGNUM На сегодняшний день Россия является страной, где сельское хозяйство — самая быстрорастущая отрасль экономики. Так, только за последние пять лет производство продукции сельского хозяйства, а также её экспорт (который превышает экспорт оружия) за последние пять лет увеличились на 20%. А за последние 20 лет РФ, перестав быть зависимой от импорта страной, стала одним из самых важных игроков на рынке экспорта и крупнейшим экспортёром пшеницы в мире. Об этом сообщает шведское издание Lantbrukets Affärstidning.

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Глава Минсельхоза РФ заявил о снижении темпов роста сельхозпроизводства

Авторы статьи объясняют это сельскохозяйственной и торговой политикой государства. После распада СССР, сельское хозяйство и рынок продовольствия рухнули, а в страну хлынула импортная еда. Решение правительства активно инвестировать в сельское хозяйство, принятое в 2005 году, изменило положение. Этому также способствовали и санкции Евросоюза и США. После их введения в 2014 году России ответила запретом импорта некоторых европейских и американских продуктов питания.

Эти шаги дали свои результаты. Так, в 2017 году Россия была крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по величине производителем молока и картофеля и занимала пятое место среди крупнейших производителей яиц и мяса кур.

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Как сообщало ИА REGNUM, собранный в России в 2018 году рекордный урожай и рост российского экспорта обеспокоил Вашингтон. Издание The Wall Street Journal отметило, что конкуренция со стороны России угрожает благосостоянию американских фермеров.

В то время как сельскохозяйственные предприятия США закрываются с рекордной с 1980-годов скоростью, объём экспорта пшеницы из России только в прошедшем сельскохозяйственном году составил 40 млн тонн, превысив объёмы экспорта предыдущего года и став самым крупным в мире за последние 25 лет.

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